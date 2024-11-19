دولة القانون: السياسة الامريكية لن تتغير كثيرا بقدوم ترامب

وقال النوري في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة الفضائية، ان "حزب البعث حكم لأكثر من 30 سنة وهناك الكثير لحد يتمنى ان يرجع حزب البعث ولكن هذه اماني لن تتحقق لان هذه الأجيال لا تعرف ماذا فعل حزب البعث من جرائم وحروب عبثية لذلك على الأجيال ان تحذر من حزب البعث".وأضاف: "العدو الحقيقي لحزب البعث هو حزب الدعوة وكذلك بالنسبة للدعوة البعث هو العدو".وأشار النوري الى ان "ترامب لم يرأس أمريكا لأول مرة والسياسة لا تعتمد على الريس ولن تتأثر بعودة ترامب لان الأمور السياسية في أمريكا تديرها منظومة اكبر من الرئيس" موضحا ان "العراق ليس لديه مشاكل مباشرة مع أمريكا ولان الفصائل لا تمثل رأي الحكومة الرسمي".وبين ان "ما يطرح في الاعلام هو مجرد توقعات وليس بالضرورة ان تتحقق والكلام عن إيران وتجريدها من أسلحتها وبرنامجها النووي شي غير واقعي لا يمكن تطبيقه".ولفت النوري الى ان "نسبة العراقيين المنتمين الى حزب البعث كانت كبيرة وتتجاوز 60% لان جميع الموظفين والطلاب كانوا مجبرين ولكن المنتمين برغبتهم لا يمثلون نسبة كبيرة ولا تتجاوز 18%".وأوضح ان "القوى السياسية تجتمع بشكل دوري وتسعى الى تهدئة الأمور في المنطقة وعدم جلب الحرب الى البلاد بالتوافق مع الحكومة".