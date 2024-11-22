التعداد ونية "إسرائيل" قصف الحشد ومخالفات وزارة الدفاع بنشرة السومرية

*بتوجيه من .. فرق الاحصاء تواصل عملها اليوم لإكمال التعداد.. والحظر مستمر بين المحافظات*كشف مخالفات بعقد صيانة طائرات مروحية.. الدفاع تتعاقد مع شركة لا تملك تخويلا من الجهة المصنعة*الامن النيابية تكشف عن نية اسرائيل قصف مقرات الحشد ومؤسسات رسمية، وتؤكد عزم تعزيز دفاعاته*بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.. الجنائية تصدر مذكرتي قبض بحق نتنياهو وغالانت