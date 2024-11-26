نائبة تكشف عن آخر تطورات مسار تشكيل حكومة كردستان الجديدة

وقالت محمد في حديث لـ نيوز، إن "طريق تشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ عن طريق عقد أولى جلسات مجلس برلمان الإقليم، وربما ستكون مفتوحة لغاية تشكيل الحكومة"، مشيرة الى أن "حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك عدد من المقاعد، بدأ يوم أمس مفاوضاته مع بقية الأحزاب والكتل الفائزة في بغية تشكيل الحكومة خلال شهر من الان".واستبعدت محمد، "انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة في الإقليم، وإنما ستكون حكومة شراكة، خاصة وان الاتحاد الوطني الكردستاني يريد ان يكون شريكا حقيقيا في الحكومة الجديدة وليس طرفا هامشيا"، مشددة بالقول إن "حكومة الشراكة تعني حل جميع المشاكل الموجودة بين الحزبين داخل الإقليم، وأيضا حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم".وتابعت محمد، "نطالب بالعدالة في توزيع الثروات بين محافظات الإقليم وكذلك المساواة في تقديم الخدمات ما بين أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة".