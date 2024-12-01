غداً.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان

وقال المدير الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان، سامان أحمد، في تصريح خاص لـ نيوز، إن "الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان الإقليم ستُعقد يوم غد الاثنين، وستُدار من قبل أردلان محمد سرسبي، الأعضاء سناً"، لافتاً إلى أنه "سيقوم بدعوة الجدد لأداء اليمين الدستورية".وأشار إلى أن "المديريات المختصة أكملت جميع التحضيرات اللازمة لعرض ملفاتها المتعلقة بالعمل البرلماني، مع استثناء السياسية التي ستُترك للنقاش بين الأحزاب السياسية".وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، ستبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ودقيقة صمت على أرواح الشهداء، قبل أن يتولى سرسبي، كأكبر الأعضاء سناً، الجلسة، وفقاً للمادتين (11/2) و(12/12) من النظام الداخلي.كما سيتم استدعاء الأعضاء المنتخبين في الدورة السادسة لأداء اليمين الدستورية، بناءً على أحكام المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان.