طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎

بعد ان غاب او غيب، مساع لتفعيل الدور الرقابي عبر طلب نيابي لرئاسة بتخصيص ما تبقى من عمر لمحاسبة المسؤولين المقصرين.قائمة الاستجوابات شملت وزراء والنقل والتجارة والدفاع ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات وسط تأكيدات نيابية بان اغلب المشمولين بالتعديل عليهم ملفات استجواب.الحراك النيابي لتفعيل ملف الاستجوابات قد يصطدم بحسب مراقبين بعقبة المصالح السياسية التي طالما وقفت حاجزا امام أي خطوة لمحاسبة الوزراء المقصرين.