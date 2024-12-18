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كابينة السوداني تنجح باعادة بناء المؤسسات واحترام السيادة
خاص السومرية
إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم، واطلاق حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، تحركات شهدتها البلاد عقب استلام السوداني وكابينته الحكومة، التي اعتمدت نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام السيادة وتعزيز العلاقات، وفتح السوداني قنوات للحوار مع دول الجوار.
2024-12-18 | 00:37
2024-12-18T00:37:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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كابينة السوداني تنجح باعادة بناء المؤسسات واحترام السيادة
المصدر:
السومرية
682 مشاهدة
إعادة بناء مؤسسات
الدولة
وتعزيز الحكم، واطلاق حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، تحركات شهدتها البلاد عقب استلام السوداني وكابينته الحكومة، التي اعتمدت نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام السيادة وتعزيز العلاقات، وفتح السوداني قنوات للحوار مع دول الجوار.
وأدركت حكومة السوداني أن تحقيق استقلال القرار
العراقي
يعتمد بشكل كبير على بناء اقتصاد قوي ومستقل منها العمل على تقليل الاعتماد على النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة، والسعي لتحسين
إدارة
الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاستثمار الداخلي.
ومن ابرز الإنجازات التي تمت خلال حكومة السوداني وعززت السيادة، إنهاء أزمة انسحاب القوات الأجنبية: بعد
الاتفاق
على جدول زمني واضح لسحب القوات القتالية الأجنبية، مع الحفاظ على
التعاون
الاستشاري، وإطلاق مشاريع تنموية وطنية تضمنت مبادرات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل، اضافة لتحقيق توازن سياسي داخلي بعد نجاح الحكومة في جمع الأطراف المتنازعة داخل
العراق
حول مبدأ حماية السيادة الوطنية.
وبحسب المعطيات فان الحكومة حققت خطوات ملموسة عززت من خلالها مؤسسات الدولة، واعتمدت سياسة خارجية متوازنة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، لتحقيق استقلالية مستدامة للعراق.
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