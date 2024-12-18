أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. استبعاد التعديل الوزاري واستمرار أزمة الكهرباء

- العراقُ يجددُ موقفَه الثابتَ من الاحداثِ في المنطقة .. ومجلسُ يدعو لتنفيذِ عمليةٍ سياسيةٍ جامعةٍ يقودُها السوريون- نوابٌ يستبعدون التعديلَ .. الكتلُ السياسية ُ ترفضُ اجراءَه .. والقوانينُ الخلافيةُ ُ تنتظرُ الحسمَ في عمرِ البرلمانِ المتبقي- استمرارُ انقطاع ِ الكهرباءْ .. فضلا عن تضررِ المواطن ,, اصحابُ الورشِ والمعاملِ يتكبدون خسائرَ كبيرة ً بسببِ نقصِ التجهيز- مع تأخرِ اطلاقِها لاشهر .. طوابيرُ طويلة ٌ في البردِ القارس ,, متقاعدو الاقليم يعانون الامرّين في استلامِ رواتبِهم