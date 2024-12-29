أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. افتتاح مستشفى الشعب "المبهر" وتحديات القوانين الخلافية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 29 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- افتتاح ببغداد وفق أحدث المواصفات.. السوداني يعلن اعتماد المشتركة بتشغيله لتقديم أفضل الخدمات



- تأكيدات نيابية بتفعيل الدور الرقابي والاستجوابات خلال الفصل المقبل.. والقوانين الخلافية ابرز التحديات



- سجال حاد بين واشنطن وانقرة حول المسلحين الاكراد في سوريا.. والتحالف الدولي يرسل تعزيزات لقواعده



- وتتابعون.. الاحتلال الصهيوني يستهدف آخر مستشفيات غزة.. وتسجيل وفيات داخل خيم النزوح بفعل الظروف

- افتتاح ببغداد وفق أحدث المواصفات.. السوداني يعلن اعتماد المشتركة بتشغيله لتقديم أفضل الخدمات- تأكيدات نيابية بتفعيل الدور الرقابي والاستجوابات خلال الفصل المقبل.. والقوانين الخلافية ابرز التحديات- سجال حاد بين واشنطن وانقرة حول المسلحين الاكراد في سوريا.. والتحالف الدولي يرسل تعزيزات لقواعده- وتتابعون.. الاحتلال الصهيوني يستهدف آخر مستشفيات غزة.. وتسجيل وفيات داخل خيم النزوح بفعل الظروف