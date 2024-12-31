اليكم ملفات نشرة الظهيرة.. استعدادات رأس السنة وبدائل الغاز الإيراني وجريمة مروعة في بغداد

- مدن البلاد تستعد لاحياء ليلة رأس السنة.. والامنيات تتركز على ضمان الاستقرار وتقديم الخدمات والاعمار- وسوريا يبحثان تعزيز المشترك لمواجهة التهديدات الامنية، وبغداد تطالب بغلق مخيم الهول- للبحث عن بدائل للغاز الإيراني.. استدعاء شركات مختصة لإنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الفاو- بجريمة مروعة.. مقتل عائلة من ثمانية افراد بمدينة الصدر.. والرشوة تطيح بمدير امن مطار النجف