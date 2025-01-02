أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. جلسة البرلمان الاستثنائية واطلاق مشاريع طاقة في بيجي

- خلال زيارته قضاء بيجي.. السوداني يفتتح المصافي السكنية بعد اعمارها.. ويطلق الاعمال التنفيذية لمشاريع الطاقة- يعتزم عقد جلسة استثنائية الاحد المقبل.. والاسباب تتعلق بتمديد عمل مجلس المفوضين- في ظل غياب الدعم.. قرار استيفاء اجور السقي من الفلاحين يفاقم معاناتهم.. ويهدد القطاع الزراعي- الكشف عن تعرض لمحاولة اغتيال في موسكو.. وانطلاق عملية لملاحقة الموالين له في حمص- ارتفاع حصيلة حادث الدهس في نيو أورليانز.. وانفجار سيارة "تسيلا" امام احد فنادق ترامب