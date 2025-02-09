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عقود شراء سيارات بـ7 مليارات في الأنبار!
خاص السومرية
في خطوة مثيرة للجدل.. محافظ الانبار يبرم عقودا لشراء سيارات بكلفة سبعة مليارات دينار
2025-02-09 | 04:39
2025-02-09T04:39:47+00:00
Alsumaria Tv
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عقود شراء سيارات بـ7 مليارات في الأنبار!
المصدر:
السومرية
477 مشاهدة
في خطوة مثيرة للجدل.. محافظ
الانبار
يبرم عقودا لشراء سيارات بكلفة سبعة مليارات دينار
سبعة مليارات دينار كلفة شراء سيارات في
الانبار
وبحسب وثائق فان العقود تشمل شراء خمس وعشرين سيارة تاهو ولاندكروزر في العام الفين واربعة وعشرين،، بالاضافة لشراء عدد غير محدد من مركبات تويوتا راف فور
العقود تشمل شراء سيارات تاهو ولاندكروزر مبلغ شراء هذه العجلات حدد انفاقه من الاموال المخصصة لموازنة اعادة الاستقرار في
المحافظة
المبلغ حدد انفاقه من موازنة اعادة الاستقرار وهي خطوة اثارت جدلاً واسعاً خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها
العراق
فضلا عن الحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية
العقود تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد هالي
الانبار
من جهتهم اعتبروا أن هذا الامر يمثل سرقة كبيرة للمال العام
اهالي
الانبار
: عقود السيارات سرقة للمال العام سيما في ظل توقف صرف التعويضات للاهالي المتضررين من تنظيم
داعش
منذ سبع سنوات
تعويضات المتضررين من
داعش
متوقفة منذ 7 سنوات الاهالي هناك اعتبروا أن نصف المبلغ المخصص لشراء السيارات يمكن أن يحل الكثير من المشاكل الخدمية وقضايا المواطنين
خاصة في ملف صرف تعويضات المهدمة منازلهم إثر الحرب على
داعش
ناهيك عن توفير الماء والكهرباء للمناطق
اهالي
الانبار
: مبالغ العقود تحل الكثير من مشاكل
المحافظة
وأثار هذا الملف انتقادات واسعة سلطت الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها
العراق
في مكافحة الفساد
الملف سلط الضوء على تحديات مكافحة الفساد والحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة للدولة
حاجة ملحة لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام
>>
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