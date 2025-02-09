عقود شراء سيارات بـ7 مليارات في الأنبار!‎

في خطوة مثيرة للجدل.. محافظ يبرم عقودا لشراء سيارات بكلفة سبعة مليارات دينار



سبعة مليارات دينار كلفة شراء سيارات في وبحسب وثائق فان العقود تشمل شراء خمس وعشرين سيارة تاهو ولاندكروزر في العام الفين واربعة وعشرين،، بالاضافة لشراء عدد غير محدد من مركبات تويوتا راف فور

العقود تشمل شراء سيارات تاهو ولاندكروزر مبلغ شراء هذه العجلات حدد انفاقه من الاموال المخصصة لموازنة اعادة الاستقرار في



المبلغ حدد انفاقه من موازنة اعادة الاستقرار وهي خطوة اثارت جدلاً واسعاً خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها



فضلا عن الحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية



العقود تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد هالي من جهتهم اعتبروا أن هذا الامر يمثل سرقة كبيرة للمال العام



اهالي : عقود السيارات سرقة للمال العام سيما في ظل توقف صرف التعويضات للاهالي المتضررين من تنظيم منذ سبع سنوات



تعويضات المتضررين من متوقفة منذ 7 سنوات الاهالي هناك اعتبروا أن نصف المبلغ المخصص لشراء السيارات يمكن أن يحل الكثير من المشاكل الخدمية وقضايا المواطنين



خاصة في ملف صرف تعويضات المهدمة منازلهم إثر الحرب على ناهيك عن توفير الماء والكهرباء للمناطق



اهالي : مبالغ العقود تحل الكثير من مشاكل وأثار هذا الملف انتقادات واسعة سلطت الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها في مكافحة الفساد



الملف سلط الضوء على تحديات مكافحة الفساد والحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة للدولة



حاجة ملحة لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام