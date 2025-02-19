المعامل والنفط".. الكشف عن تفاصيل مثيرة تخص التهريب وطرقه

وقال المحلل السياسي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "الحديث عن تهريب النفط الاسود بكميات كبيرة يفترض المعامل التي تعمل توفر خدمات، تحولت الى معامل وهمية لتهريب النفط".وأضاف أن "موضوع تهريب النفط من اخطر العمليات منذ نحو 18 سنة"، مشيراً الى أن "كمية النفط المدعوم من الحكومة تأخذها المعامل وتحوله الى تهريب وهذه المعامل من ضمن المكاتب الاقتصادية".ولفت الحبيب الى أن "النفط حسب دراسات وتقارير يتهرب الى خارج عن طريق ومنافذ حدودية ويخلط مع النفط الايراني ويباع باسم النفط وهذه عمليات التهريب".وعن تبعية هذا المعامل، قال الحبيب، "هناك مطروقة لكن لا توجد اوامر قضائية"، مضيفاً "هناك سياسيون ومتنفذون واستعمال لهذا الموضوع وهناك تزوير لوثائق باستعمال ناقلات تسهل موضوع تهريب النفط".الى ذلك، قال عضو مجلس هيئة القطاع الخاص عبد الحسن الزيادي خلال البرنامج، إن "القطاع الخاص في مشلول وحركته مشلولة والكمية التي يجهز بها اقل من المقرر ودائما نرى القطاع الخاص حتى يكون متعثرا في عمله وهذه مشكلة لدى الدولة".وشدد على أن "القطاع الخاص موارده محدودة ونحن في تصريف الاعمال ليس سهلا ولدينا منافس جدا قوي ومسيطر وهي المواد المستوردة وعادة تكون اقل سعر لان دولها تدعمها".وتابع "المفروض معامل الجص والاسفلت هذا وقتها ونحن نمر بفورة عمل لا تقعد، لان هناك عمل في ودور الحكومة الحالية التي فتحت المجال للمشاريع في كل انحاء العراق".وبشأن كيفية انشاء المعامل، قال الزيادي، “هذه المعامل لا تنشئ هكذا وتأخذ اجازة من وزارة الصناعة والاجازة ليست سهلة جدا اضافة الى أن وزارة الصناعة تخضعها الى موافقة وزارة النفط وكل مؤسسات الدولة والاجراءات مزعجة".وسبق أن ناشد الكثير من المواطنين الجهات المختصة بالتدخل وابعاد معامل الاسفلت والجص عن منازلهم والمناطق السكنية كونها تسبب الامراض إضافة الى ما تخلفه من فضلات تسبب تلوثا بالهواء.وذكر مراقبون ان بعض تلك المعامل تهرب النفط الأسود الذي تستحصله كحصص من الحكومة العراقية بأسعار مدعومة لغرض استخدامه كوقود، الى خارج البلاد لكسب الملايين بل مليارات الدنانير، مشيرين الى ان بعض تلك المعامل التابعة لمسؤولين ونوابا هي وهمية ولا أساس لها من الوجود، حيث تأخذ الحصص الوقودية مستندة الى نفوذ ذلك المسؤول، وتباشر فورا بتهريبها، بحسب قولهم.