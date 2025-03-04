الركابي: تفكيك سلاح الفصائل يجب ان يكون قراراً عراقياً

وقال الركابي في حديثه لبرنامج ( من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، انه "نؤمن بان يكون التغيير من الداخل ونرفض الخارج بأي شكل من الاشكال ويجب ان يتم بطرق سلمية من خلال صناديق الاقتراع".واضاف، ان "هناك تغيرات في المنطقة وتغير بميزان القوة والعراق لن يشهد اي تغيير"، مشيرا الى ان "امريكا تتعامل مع كدولة محتلة وليس لدينا تأمين على اجواءنا وما نقوم به كله تحت اشرافهم وحتى اموالنا من النفط لديهم بالبنك الفيدرالي".وتابع، ان "ما حدث في مطار خرق ولا نصدق تصريحات المسؤولين"، مردفاً ان "قرارنا الاقتصادي ليس بيدنا وانما مسيطر عليه من قبل امريكا وايضا القرار الدبلوماسي والاستراتيجي".وأكمل، ان "المروحيات تستطيع القبض على اي شخص في المنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "الدستور يمنع اي حزب سياسي من امتلاك جناح عسكري والاشتراك في الدولة".واوضح انه "لم نلمس من الامريكان اي تعامل كاصدقاء والاطار يدعم الحكومة في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة لكنه ضدهم كمقاومة".وبين ان "نواب الاطار رفضوا التوقيع على مذكرة احتجاج دبلوماسية ضد امريكا بحجة عدم احراج الحكومة واحد الرافضين كان من جهة تطلق الصواريخ يومياً على السفارة".ونوه بان "سجاد ومواطنون اخرون غيبوا ولا نعرف مصيرهم"، مؤكدا ان "تفكيك سلاح الفصائل يجب ان يكون قراراً عراقياً، والاقطاب الكبرى لن تسمح بالحالة المزدوجة للفصائل بعد المتغيرات".واختتم حديثه متسائلاً: "اذا كان الكاظمي مستقلاً فكيف منح رئاسة جهاز المخابرات"، مبينا ان "الكاظمي لم يكن ناجحاً في منصبه والبلد كان مستباحاً بعهده ولم يمنع استهداف تشرين".