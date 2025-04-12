من مربي أجيال إلى وحوش بشرية.. قتل وابتزاز ومساومة لطالبات الجامعات

وعلى الرغم من المحاسبة المباشرة لهؤلاء الأساتذة من الناحية القانونية وفصلهم من الوظيفة، الا انها مستمرة وتكشف بطرق غير رسمية لتصبح حديث الرأي العام، واخرها الأستاذ التدريسي بجامعة الذي تسبب بمقتل أحد حراس الجامعة بعد دهسه بسيارته المظللة اثناء محاولة إبلاغه بمغادرة المكان المتواجد فيه.*ضحايا الرغبات الجنسيةولقى رجل الامن حتفه بسيارة تعود لأستاذ جامعي في الرياضية، وقد كانت بجانبه إحدى الطالبات التي كان يحاول ابتزازها، والتي اكدت عن المصادر بأن المتهم لديه سوابق في ابتزاز الطالبات".ونقلت مصادر، بأن السيارة كانت تحوي على عدة داخلها، مؤكدة أن الشرطة حجزتها وأوقفت الأستاذ المتهم بالجريمة.وقررت ، عزل التدريسي في ، (عمر فلاح) لـ "ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة"، إثر حادثة الدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعة بعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الجامعي.وخرجت العديد من الروايات بشأن تكريت، فضلا عن تداول اعترافات احدى الطالبات التي اكدت علاقتها بالأستاذ وحدوث العديد حوادث ابتزاز لطالبات أخرى بحسب مصادر، على الرغم من انها الوظيفة الأسمى للارتقاء بالمجتمع.*النفوذ والسلطةويستمر بعض الأساتذة باستغلال قربهم من المسؤولين لفرض نفوذهم في الجامعات عن طريق الابتزاز والمساومات العلنية التي يذهب ضحيتها الأبرياء ومن لا يملك النفوذ، وحادثة الأستاذة الجامعية التي قتلت بعد ابتزازها واقتيادها الى منطقة مجهولة من زمليها في .وأثارت جريمة قتل الأكاديمية غضبا في البلاد، بعد ان كشفتها كاميرات المراقبة وألقت الشرطة القبض على المتهم ليتبين أنه شقيق زوجة مسؤول كبير في محافظة ، وهنا أثيرت مخاوف من تأثير نفوذه على فرصة تحقيق العدالة.*استغلال المنصبوظهرت حادثة مشابهة لأستاذ جامعة تكريت من عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، الذي حول مكتبه الشخصي لغرفة خاصة لإشباع رغباته عن طريق الابتزاز والتهديد بالرسوب للطالبات مقابل الاستسلام لرغباته، قبل ان تفضحه كاميرات المراقبة التي نصبت بغرفته.وظهرت لقطات جنسية داخل مكتب عميد الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تورط العميد باستغلال الطالبات وممارسة اعمال لا أخلاقية داخل الحرم الجامعي، مقابل النجاح او ابتزاهم بنشر الفيديوهات وفضحهم.وقررت أيضا، ، "سحب يد عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة، وفقا لوثيقة نشرت من قبل الوزارة.*ضعف القانون؟وتُطرح العديد من التساؤلات عن أسباب استمرار الفضائح غير الأخلاقية بالجامعات بين فترة وأخرى، رغم الامتيازات وتوفير المستوى المعيشي الجيد التي توفره الوزارة للأستاذ الجامعي بغية خلق بيئة علمية ناجحة تنتج الطاقات الطلابية للمؤسسات الحكومية.وبحسب مراقبين، فان استمرار ضعف القانون وتدخل النفوذ بتخليص المتورطين والقتلة والمغتصبين سيفاقم حالات الابتزاز داخل الجامعات، ما يستدعي الى فرض قوانين صارمة لمنع ابتزاز الطلبة بقضايا الشرف او النجاح او الترهيب.