خاص.. 3 شخصيات عراقية حاضرة مراسم تشييع البابا فرنسيس

وتتبعت بشكل خاص قائمة الحضور من مختلف انحاء العالم، وفيما يخص فهناك 3 شخصيات ضمن الحضور بحسب القائمة الرسمية التي اطلعت عليها نيوز، وهم كل من رئيس ، و رحمن سفير العراق في ، وامير الكناني مستشار في رئاسة الجمهورية.

ويشارك 160 وفدا رسميا حول العالم في تشييع جنازة البابا، فيما شوهد وبايدن ضمن الحضور، وبحسب القوائم التي اطلعت عليها السومرية نيوز، والتي تتضمن ترتيب الوفود حسب الاسبقية، جاء الوفد العراقي بالمرتبة 142 من اصل 162 وفدا.

وتوفي البابا الأرجنتيني الاثنين الماضي عن 88 عامًا، إثر إصابته بجلطة دماغية، لتبدأ بذلك فترة انتقالية مخططة بدقة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص.

وسيُحمل نعش البابا عبر الأبواب الرئيسية اليوم السبت، وستتجمع صفوف كبيرة من الشخصيات الأجنبية على جانب واحد من الرواق الحجري، في مواجهة مئات على المقاعد في الجهة المقابلة.