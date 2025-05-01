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برلماني: تصريحات الخنجر تهدد السلم الأهلي ويجب وضع الحديد بيديه بدل الاستثمارات
خاص السومرية
2025-05-01 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,818 شوهد
أكد عضو
لجنة الاتصالات
النيابية، النائب
هيثم الزركاني
، اليوم الخميس، أن تصريحات السياسي
خميس الخنجر
تهدد السلم
الأهلي
، فيما شدد على ضرورة محاسبته ووضع الحديد حول يديه بدلاً من إعطائه الاستثمارات.
وقال الزركاني في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن " التسقيط السياسي الانتخابي بدأ مبكراً ولن يقف عند هذا الحد والأيام القادمة سنشهد ما هو أسوأ وهو بالأصح اظهار للحقائق"، مشيرا الى ان "تسريبات
خميس الخنجر
ليس تسقيط بل حقيقة وهي تهدد السلم
الأهلي
".
وأضاف، أنه "على الحكومة والقضاء وضع الحديد حول يدي الخنجر وليس إعطائه استثمارات او وضعه في صرح رقابي ليتابع تحركات العملية السياسية"، مبيناً انه "من يعلم ربما وضع الخنجر جواسيس على الحكومة والحشد والقوات الأمنية والشخصيات التنفيذية وعلى مصدر القرار".
وأشار الى ان "بعض التسريبات تعمل على خلق نوع من
الفوضى
وابتعاد الطبقة الرمادية عن الاشتراك بالعملية الانتخابية مع الشعور بالإحباط"، مردفاً أنه "على الجمهور العراقي تحديث بطاقاتهم الانتخابية ومن ثم الخروج للانتخابات لتغيير هذه الشخصيات وتعريفهم حجمهم الحقيقي".
وأكمل: "العديد من الصوات طالبت بالاشتراك بالانتخابات ومنها المرجعية الدينية العليا لكن قبيل كل اقتراع تظهر أمور تقلل من عزم الجمهور العراقي وتجعلهم ينجذبون الى شخصيات فاسدة بحجة دعم المكون".
ولفت الى أنه "قدمنا العديد من الملفات الى النزاهة بحق شخصيات مختلفة ولا زلنا ننتظر ورئاسة البرلمان الحالية تعمدت تعطيل الدور الرقابي".
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