برلمانية تطالب الإقليم باطلاع الحكومة الاتحادية على كافة العقود المبرمة

طالبت رئيس ، النائب ، الإقليم باطلاع على جميع العقود المبرمة، فيما اشارت الى ان تعطيل البرلمان وعلى الرئاسة كشف أسماء المتغيبين.

وقالت في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إنه "يجب ان تطلع على جميع العقود التي تبرمها حكومة الإقليم"، مشيرة الى ان "هناك نواب لم يؤدوا دورهم الرقابي بالشكل الصحيح بسبب الضغوط السياسية".

وأضافت، أن "هناك تعطيل من قبل بعض النواب لعقد جلسات البرلمان وعلى رئاسة البرلمان نشر اسماء النواب المتغيبين"، لافتة الى ان "بعض النواب يخرجون بالاعلام ويتهمون غيرهم بتعطيل الجلسات وهم لا يحضرون الى المجلس".

واردفت، أنه "الى الان لا نعرف اسباب منع حصول أي استجواب داخل البرلمان خلال هذه الدورة"، موضحة أن "الكتل السياسية الكبيرة هي من تتحمل مسؤولية عزوف المواطنين عن الانتخابات".

وتابعت، أنه "نجهل مضمون جداول الموازنة والمفروض ان يتم التصويت على الجداول قبل العطلة التشريعية للمجلس ويجب تقليص مدة العطلة"، منوهة بأن "التعطيل البرلماني أفشل تمرير العديد من القوانين منها وعلى الاغلب هو السبب الابرز".









