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برلمانية تطالب الإقليم باطلاع الحكومة الاتحادية على كافة العقود المبرمة
خاص السومرية
2025-05-08 | 15:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
362 شوهد
طالبت رئيس
لجنة الاستثمار النيابية
، النائب
سوزان منصور
، الإقليم باطلاع
الحكومة الاتحادية
على جميع العقود المبرمة، فيما اشارت الى ان تعطيل البرلمان
مقصود
وعلى الرئاسة كشف أسماء المتغيبين.
وقالت
منصور
في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إنه "يجب ان تطلع
الحكومة الاتحادية
على جميع العقود التي تبرمها حكومة الإقليم"، مشيرة الى ان "هناك نواب لم يؤدوا دورهم الرقابي بالشكل الصحيح بسبب الضغوط السياسية".
وأضافت، أن "هناك تعطيل
مقصود
من قبل بعض النواب لعقد جلسات البرلمان وعلى رئاسة البرلمان نشر اسماء النواب المتغيبين"، لافتة الى ان "بعض النواب يخرجون بالاعلام ويتهمون غيرهم بتعطيل الجلسات وهم لا يحضرون الى المجلس".
واردفت، أنه "الى الان لا نعرف اسباب منع حصول أي استجواب داخل البرلمان خلال هذه الدورة"، موضحة أن "الكتل السياسية الكبيرة هي من تتحمل مسؤولية عزوف المواطنين عن الانتخابات".
وتابعت، أنه "نجهل مضمون جداول الموازنة والمفروض ان يتم التصويت على الجداول قبل العطلة التشريعية للمجلس ويجب تقليص مدة العطلة"، منوهة بأن "التعطيل البرلماني أفشل تمرير العديد من القوانين منها
قانون الانتخابات
وعلى الاغلب هو السبب الابرز".
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