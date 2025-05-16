رئيس الوزراء اللبناني لـ السومرية: بغداد استعادت دورها العربي ودعمها لبيروت لن ينسى

وقال سلام في مقابلة خاصة على شاشة الفضائية: “انعقاد في يعكس استعادة العاصمة العراقية لدورها المحوري في العالم العربي، ودورها الجامع للعرب”، معتبرًا أن التلازم بين القمة الدورية والإنمائية يمثل “إشارة بالغة الأهمية إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والتنمية في العمل العربي المشترك”.

وأضاف أن “المرحلة الراهنة، بما تشهده من متغيرات عالمية، تستوجب تضامنًا عربيًا مضاعفًا، لاسيما في ما يتعلق بالوضع في فلسطين ولبنان، حيث يواجه الأخير اعتداءات إسرائيلية متواصلة خلفت دمارًا هائلًا في البنى التحتية والممتلكات”.

وأشار إلى أن يلتزم بتنفيذ قرارات الدولية، خصوصًا قرار رقم 1901، داعيًا إلى ممارسة ضغط حقيقي على لوقف انتهاكاتها، واستكمال انسحابها من الأراضي المحتلة في الجنوب.

وفي الشأن الداخلي، أكد سلام أن لبنان دخل عهدًا جديدًا منذ أربعة أشهر، وأن الحكومة، رغم قصر عمرها، أنجزت إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية نوعية، مشددًا على أن “الحكومة تعمل على ركيزتين: الإصلاح، واستعادة سيادة الدولة”.

وتابع قائلاً: “نحن ملتزمون ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقوانا الذاتية، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها”، كاشفًا أن “نواب في البرلمان اللبناني صوتوا على البيان الذي ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة”.

وأشار إلى أن ينتشر على الحدود الشرقية مع في محاولة لمنع عمليات التهريب، في حين يجري العمل على تحسين القدرات الأمنية وتعزيز السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي ما يخص الوضع السوري، أوضح سلام أن “رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ستكون له فوائد مباشرة على لبنان، إذ سيسهم في تسهيل عودة اللاجئين السوريين، فضلًا عن تسهيل ربط لبنان بشبكة الطاقة العربية التي تمر عبر الأراضي السورية”.

وتوجه بالشكر إلى الحكومة والشعب العراقي على الدعم المتواصل للبنان، قائلًا: “الضوء الذي ينير هو دليل على كرم العراقيين الذين زودونا بالوقود في أصعب الظروف”.

وكشف سلام أن "الرئيس جوزاف عون سيزور بغداد في الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن عدم حضوره القمة العربية يعود لمشاركته في مراسم تنصيب بابا الجديد".

كما رحّب سلام بقرار الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن لبنان، متمنيًا أن تحذو بقية دول حذوها، مشددًا على أن “مسؤولية الإصلاح وبسط السيادة مسؤولية لبنانية بالكامل، لكن دعم الأشقاء العرب في هذا المسار يبقى ضروريًا”.