الأمن النيابية: اخلاء السفارة الامريكية يشير الى وجود ضربة ضد إيران

وقال الشمري في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "اخلاء السفارة الامريكية من الممكن انه يشير الى وجود ضربة ضد وهي تعلم ان الجمهورية الإسلامية سترد على كل مكان له صلة بأمريكا وإسرائيل، بالإضافة الى قرب مدى ضربات الرد في ".وأضاف، أن "موقف العراق متزن بعلاقته مع جميع الأطراف والامن العراقي مؤمن بالكامل لكن التداعيات الخارجية لا يمكن السيطرة عليها، وكل ما علينا فعله هو الدخول بوساطة اذا كانت الأطراف المقابلة تريد الاستجابة".وتابع، أن " لا ينظر الى الدول كطرف موازي أو ند وانما يرى انه اعلى من الجميع وهذا ما يصعب التعامل معه".واردف، ان "الطرفين لا ينظرون الى نية العراق السليمة وارادته وانما يرونه ساحة لتصفية الحسابات والعراق الان داخل دائرة الحرب الصراع الايراني الامريكي وكل القواعد العسكرية فيه تحت مرمى الصواريخ الايرانية".وبين، أن "العراق لا يمتلك اتصال رسمي مع ومن أوقف الضربة التي كانت تهدد بها بالعراق هو الدبلوماسية العالية من قبل والجزء الأكبر كان لأمريكا".