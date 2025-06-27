العراق في مرحلة ما بعد الحرب: استراتيجيات دبلوماسية لتفادي الأزمات

بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت مخاطر اتساعها في المنطقة، كان جهد الحكومة واضحًا في تجنيب البلاد من الانجرار إلى الصراع الاقليمي عبر تحركات دبلوماسية سريعة أجراها شملت دول المنطقة والعالم والتي كانت تهدف إلى ابعاد مخاطر الحرب عن خصوصا بعد استخدام اجوائه ممرا تبادل القصف.التفاصيل في هذا التقرير من .