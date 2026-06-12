بالفيديو: دعم سياسي يوسع صلاحيات الحكومة

وضعت قوى الإطار التنسيقي رئيس الحكومة أمام مساحة أوسع للحركة السياسية والإدارية بعد منحه صلاحيةً أكبر في استكمال ملف الوزارات الشاغرة واختيار مرشحيها عند تعثر التوافقات الحزبية. وقال مسؤولون ومراقبون إن الدعم النيابي والسياسي والإعلامي الذي خرج به من الاجتماع الأخير للإطار يعكس توجها جديدا داخل القوى السياسية نحو منح الحكومة هامشاً أكبر في اتخاذ القرار.. التفاصيل في تقرير اعلاه.