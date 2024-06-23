"كلام حسام مضبوط".. الفنانة شيرين تدخل بأزمة جديدة مع شقيقها (فيديو)

واتهمت شيرين شقيقها في مقطع صوتي بأنه "قد باعها"، كما قالت في بيان رسمي إنها تعرضت إلى مؤامرة من جانبه.وأوضحت شيرين في تسجيل صوتي بثه برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أنها فوجئت بما حدث من شقيقها.وأضافت "كل اللي قاله حسام حبيب مضبوط، أخويا باعني"، لافتة إلى أنها حررت توكيل عام لشقيقها منذ سنوات، وبموجبه استولى على حساباتها على السوشيال ميديا الخاصة بها.وتابعت: "كل اللي قاله حسام صح، متصدقوش حاجة من محمد عبد الوهاب"، معربة عن أسفها لإشغال الجمهور بمشاكلها، مطالبة محبيها بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن محاميها فقط.وقالت شيرين عبد الوهاب: "أنا فوجئت بإللي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام، وأردت التأكيد أن كلام حسام مضبوط جدًا وأخويا فعلا باعني".