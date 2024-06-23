كندة علوش تعلن إصابتها مع والدتها بالسرطان: تجربة صعبة

وقالت علوش في بودكاست مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، "إنها كانت تجربة صعبة ونادرة، وأثارت دهشة الأطباء لأن المعتاد أن تُصاب الأم، وبعد فترة من الزمن تصاب الابنة".وأوضحت علوش تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيميائي، وأن ذلك جعلها تخفي الخبر عن جمهورها، وكشفت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وآليات تحملها لرحلة العلاج.وقالت الفنانة السورية، إنها اضطرت بعد تسعة أشهر من إرضاع طفلها كريم للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام مبرحة، ما جعلها تخضع للفحص عدة مرات، وبعد خمسة أشهر أخضعت نفسها لفحص دقيق، وحينها تم أخذ خزعة من الثدي وتبين إصابتها بالمرض الخطير.وأضافت: "الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ومنعت ذاتي من الانهيار"، موضحة أن لديها تاريخا عائليا مع هذا المرض، إذ إن جدها وخالها وخالتها وافتهم المنية بأمراض خبيثة.وختمت قائلةً: "رفضت أن أخبر أحداً، لرغبتي في أن أخوض رحلة العلاج وحدي، فلا أحب أن يتعامل معي أحد كمريضة".