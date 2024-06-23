بعد علمه بمرضها.. صلاح يقدم مبادرة إنسانية للفنانة كندة علوش (فيديو)

وقالت الفنانة علوش في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، إن "صلاح اتصل بشكل غير متوقع بزوجها الفنان عمرو يوسف للاطمئنان على صحتها وعرض عليه استضافتهم في لندن، والتكفل بعلاجها والمساعدة بكافة السبل الممكنة".وأضافت: "صلاح كلمني مرتين، وقال لي إن لديك عائلة ثانية في مصر، إن شاء الله الأيام في القادمة ستتحسن حالتك الصحية".وكشفت علوش في المقابلة أن "المختبر أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهَر، وعمرو كان خائفا أكتر مني وقلق، وظهر عندي كتلة متشعبة من السرطان"، لافتة إلى أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة".