أزمة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب

وأوضح الشافعي في بيان صحفي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: أن "الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت".ووفق البيان، فقد وكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام في 2018.وتابع الشافعي في بيانه، أن الفنانة المصرية كانت على علم بذلك التعاقد، وقبلت دعوة شركة "ذي بيسمنت" لإدارة قناتها رسميا لصالح الشركة"، مبينا أن من حق الشركة إدارة القناة بناء على شروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك أن ذلك تم دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب"، بحسب البيان.وأردف: "فلا يستقيم أن يتم ذلك التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب".وختم: "قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30-8-2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالإنستغرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي - ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك - وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهودها ودعمها لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه بأن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد".