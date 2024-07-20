فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحاتها عن الحجاب

وقالت نهي خلال برنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة "ألفا"، إن من يسألها عن دينها تقول إنها "مِسَلّمة، مش مُسلمة" كناية عن التسليم إلى الله، وأنها تجد هذه الكلمة أوقع وأكبر تأثيرا من كلمة "مُسلمة".وأضافت: "أنا إتولدت مُسلمة، كلنا بنتولد على دين أبهاتنا، لكن أنا مش عايزة أحس إني أحسن من المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي، فكرة التقسيم دي بتعمل مشاكل بين الناس، اللي هو أنا أحسن منك، أنا بحب الوحدانية، يعني كلنا زي بعض".وأثارت تصريحاتها خلال البرنامج عن الحجاب حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشارت إلى أن "الحجاب أجندة من الخارج، ومش فرض في الإسلام، مفيش آية بتقول إن الحجاب فرض ولا بتقول إن الشعر عورة وعمري ماهتحجب".يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الممثلة نهى العمروسي كان مسلسل "الخانكة" عام 2016 من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.