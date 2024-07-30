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ياسمين عبد العزيز ترد على عرض زواج: "اتقفلت من الصنف كله"

فن وثقافة

2024-07-30 | 08:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ياسمين عبد العزيز ترد على عرض زواج: &quot;اتقفلت من الصنف كله&quot;
المصدر:
وكالات
3,636 مشاهدة

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، أحدث ظهور لها في صالة الجيم، بإطلالة جذابة كشفت خلالها عن خسارة وزنها ورشاقتها في الفترة الأخيرة.

ومازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحد متابعيها، الذي طلب منها الزواج على الفور، وأكدت بطريقة كوميدية أنها لا تفكر في الإقدام على هذه الخطوة حالياً.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، الملقبة بـ"وحش الكون" من قبل زوجها السابق أحمد العوضي، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "خطر أوي".

وتفاعل المعجبون مع صورة ياسمين عبد العزيز، وجاء من ضمن التعليقات المتفاعلة، شخص طلب منها الزواج وقال: "لا، إحنا لا بد أن نتزوج وبسرعة"، "لترد ياسمين ساخرة من الطلب بصورة كوميك فكاهي للفنان محمد هنيدي من مسرحية حزمني يا الشهيرة قائلة: "اتقفلت من الصنف كله".

ومن جابنه، رد شقيقها وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "بس يا بابا".

وتفاعل كثير من النشطاء مع صورة ياسمين عبد العزيز الجديدة، وأعرب العديد منهم عن إعجابهم بخطوتها الجديدة نحو الاهتمام بنفسها وممارسة الرياضة، ووصفها البعض بصاحبة الـ16 عاماً.

من ناحية أخرى، لا يزال البعض متمسكاً بأمل رجوع ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي، وقال بعضهم: "حبيبتي ربنا يسعدك ويجمعكم على خير أنتي وأحمد، لأنه كان وما زال حبك الوحيد ربنا يسعد قلبك وأوعي تستمرين في البعد عنه الحياة قصيرة والوقت اللي بيعدي مش راجع تاني".

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة المقبلة، لعمل مسرحي جديد، بالتعاون مع الفنان كريم فهمي، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما معا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020، حيث حقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز وآخرون.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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