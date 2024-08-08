مصر تحيي ذكرى هند رستم: رمز الفن والجمال العربي

اليوم، الخميس 8 أغسطس/آب، تحلّ ذكرى رحيل الفنانة رستم، التي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011 إثر أزمة قلبية، لتبقى واحدة من أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي، وقد تألقت منذ دخولها عالم الفن حتى أصبحت واحدة من أهم الأيقونات في تاريخ السينما.في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1931، ولدت "ناريمان حسين"، الشهيرة باسم "هند رستم"، لأب من أصول شركسية وأم مصرية. بدأت حياتها الفنية عام 1947، حيث ظهرت لأول مرة على شاشة السينما في فيلم "غزل البنات" كمجرد "كومبارس". كان هذا الظهور بداية لمشوار حافل بالنجاحات.تزوجت "هند رستم" في بداية مشوارها الفني من المخرج "حسين رضا"، الذي ساعدها كثيرًا في تحقيق النجومية والانتشار. خلال مسيرتها، قدمت أكثر من 90 عملاً فنياً، شملت أفلاماً مثل: "ابن حميدو"، "باب الحديد"، "صراع في النيل"، "إشاعة حب"، "ست البنات"، "دماء على النيل"، "الحب الخالد"، "امرأة على الهامش"، و"حب في حب".نال أداؤها إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، مما دفعهم لمنحها ألقابًا مثل: "ملكة الإغراء"، "مارلين مونرو الشرق"، "ريتا هيوارث مصر"، و"الهانم". كما حصلت على تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عام 1993 تقديرًا لأعمالها الفنية المميزة.لم تكن حياة رستم الشخصية أقل إثارة من حياتها الفنية. تزوجت مرتين: الأولى من المخرج حسين رضا، الذي أنجبته ابنته الوحيدة بسنت، والثانية من الدكتور محمد فياض. كما رفضت الزواج من نجوم بارزين مثل رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار، مفضلةً الانتظار لنداء الحب الحقيقي."هند رستم"، لم تكن مجرد وجه جميل؛ بل كانت فنانة حقيقية تجسد التميز والموهبة. تألقت في مجموعة متنوعة من الأدوار التي أكدت قدرتها على تجسيد شخصيات متباينة بواقعية مدهشة. تظل أعمالها وألقابها شاهدة على تأثيرها العميق في تاريخ السينما، وستبقى ذكراها خالدة في قلوب عشاق الفن والجمال.