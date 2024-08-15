حل أزمة هيفاء وهبي في مصر.. قرار برفع الإيقاف عنها

وكشف ممدوح الورداني، العضو المنتدب لشركة "الريماس" للإنتاج الفني، عن التطورات الجديدة بشأن الشكوى المقدمة من الشركة إلى نقابة المهن التمثيلية، ضد هيفاء وهبي.وأصدر الورداني بيانا حول الموضوع قال خلاله "كان هناك خلافاً بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناءً عليه تقدمنا مؤخراً بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما".وأوضح أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء الأربعاء.