مهرجان الفضائيات العربية: رحمة رياض تحصد جائزة "أفضل فنانة عربية"

وقدّمت عقب تسلّمها التكريم أغنيتها "تستنوا إيه"، وهي تتر مسلسل "حكاية نرجس" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور والحضور.تُعد أغنية "تستنوا إيه"، التي كتب كلماتها الشاعر ، من أبرز المشاركات الغنائية لرحمة رياض في الدراما المصرية، وتأكيداً على نجاحها وتواجدها الفني على مستوى الوطن العربي.