وفاة "الخال كامل" بعد صراع مع المرض في البصرة

وقالت النقابة في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى في وفاة الفنان القدير كامل الأزرقي (الخال كامل)، الذي رحل عنا اليوم الأربعاء بعد صراعٍ مرير مع المرض".

وأضاف البيان "برحيله سقط نجمٌ آخر من نجوم الإبداع والفن البصري، ورحل وجهٌ أحببناه وأحبّه الجمهور، ورحل معه الكثير من قفشاته الكوميدية وضحكته وحضوره الجميل التي كانت ترسم البسمة على وجوه من حوله"، مردفا "لم يكن كامل فناناً فقط، بل كان روحاً جميلة وذاكرةً ستبقى حاضرة بين زملائه ومحبيه".