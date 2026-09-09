انهيار جزء من منزل فنان شهير

ووفقاً لـ" "، وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعقاب هطول أمطار غزيرة وارتفاع حاد في أمواج البحر ناجم عن العاصفة المدارية "ماري" التي ضربت المنطقة الساحلية للوس أنجلوس.وأشار شهود عيان من الجيران إلى أن تشققات أولية بدأت بالظهور بعمق متواضع، قبل أن ينهار الطريق بالكامل متسبباً في تداعي طبقات الأسفلت والخرسانة داخل الحفرة، وصولاً إلى دخول مياه البحر وصدمها أساسات المبنى.واستجابت فرق الطوارئ والإنقاذ على الفور في ساعات الفجر الأولى بعدما تسبب التداعي البنيوي في تسرب للغاز، حيث تمكنت شركة الغاز المحلية من السيطرة عليه وتأمينه لاحقاً دون تسجيل أي إصابات بشرية.وعلى خلفية الحادث والأضرار البنيوية الناجمة عن تآكل التربة، أعلنت السلطات المحلية في مدينة أن ما لا يقل عن خمسة منازل مجاورة باتت غير صالحة وحظرت الدخول إليها، حاصرةً إمكانية وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ نظراً لانهيار الجزء الأكبر من الطريق.يُذكر أن فيلم Leaving Las Vegas الحائز على الأوسكار كان قد اشترى هذا العقار الساحلي في عام 2024.ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من ممثلي النجم حول حجم الأضرار الداخلية التي لحقت بالعقار.