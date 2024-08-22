الهاجري يعلق على انباء طلاقه من أحلام

وقال الهاجري في فيديو نشره: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".وتابع: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم".وختم حديثه: "أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره... ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".