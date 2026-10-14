كاظم الساهر يوجه دعوة للسلام ووقف الحروب (فيديو)

وكتب عبر "إنستغرام": " بأطفالنا والأبرياء من النساء والرجال، رأفة بأوطاننا، بعروبتنا، بإنسانيتنا... حبًّا بالله وملائكته وكتبه ورسله... أوقفوا نيرانكم".وأرفق مع ندائه مقطع فيديو كليب من أغنيته "Hold Your Fire" أو "أوقفوا نيرانكم"، التي تتضمن مشاهد مروعة للدمار في قطاع .ووجد نداء الساهر سيلاً من عبارات الدعم للسلام عبر التفاعل الكبير من قبل مدوني مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أشاد كثير منهم بمبادرة الغناء العربي.