وبموجب هذه الميزة، يدخل الضيوف إلى انتظار حتى يسمح لهم المضيف بالانضمام إلى المكالمة، كما يمكن للمضيف إزالة الضيوف منها في أي وقت.ولا يمكن للضيوف رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين، أو إرسال الرسائل، أو إضافة أي شخص آخر مباشرةً إلى المكالمة، بحسب منشور على مدونة يوم الأربعاء.طريقة استخدام الميزة الجديدةلبدء استخدام الميزة، ينبغي للمستخدم الانتقال إلى علامة تبويب "المكالمات" في واتساب، وتحديد أيقونة "+"، ثم إنشاء رابط مكالمة وإرساله إلى الأشخاص الذين يريد التحدث معهم، مثل الزملاء أو زملاء الدراسة أو المعلم، دون الحاجة إلى القلق بشأن التطبيقات المثبتة على أجهزتهم.ويمكن للضيوف فتح الرابط عبر متصفح الإنترنت على الكمبيوتر، وإدخال أسمائهم، ثم الانضمام إلى المكالمات الفردية والجماعية التي تضم ما يصل إلى 32 شخصًا، بعد موافقة المضيف على دخولهم.وتقتصر إمكانية إنشاء روابط المكالمات على الأشخاص الذين لديهم حساب على واتساب.ويمكن للضيوف استخدام الميزات الأساسية نفسها المتاحة أثناء المكالمة، مثل مشاركة شاشة الكمبيوتر للتعاون ومراجعة المواد، والتفاعل باستخدام رمزي الإعجاب أو القلب، أو رفع أيديهم للمشاركة.إضافات مقبلةقال "واتساب" إنه سيطرح في وقت لاحق من هذا العام تكاملات جديدة مع تطبيقات التقويم، تتيح للمستخدم إنشاء مكالمة واتساب مباشرةً من تقويم Google أو Outlook.وللاستفادة من هذه الميزة، يحتاج المستخدم إلى تثبيت المكون الإضافي الخاص بواتساب، وربط حسابه، ثم إضافة رابط مكالمة واتساب إلى الدعوة. وسيتمكن كل شخص تتم دعوته من الانضمام إلى المكالمة، سواء كان لديه حساب على واتساب أم لا.