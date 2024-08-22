هل عاد الثنائي؟.. طليقة أحمد سعد تحير الجميع

برسالة محيرة فاجأت علياء البسيوني الجميع، وجهتها إلى طليقها المطرب أحمد سعد في عيد ميلاده، أوحت إلى البعض أن الحياة بينهما عادت إلى طبيعتها من جديد.حيث نشرت علياء بسيوني عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور لطليقها أحمد سعد بصحبتها ومع ابنتيه، وعلقت عليها قائلة "اليوم مكانش هيعدي كده.. كل سنة وأنت أطيب وألذ واحد في الدنيا.. كل سنة وإنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم".ولم تكتف علياء بسيوني بهذه الكلمات، حيث تابعت قائلة "وطبعا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما"، لتختتم رسالة قائلة "مكنش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايما.. كل سنة وأنت طيب يا حمادة".وكان ذلك قبل أن توجه إليه التهنئة باللغة الإنجليزية، ووصفته بأنه الحب الأول لابنتيها، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، ووجهوا إليها التهنئة على عودتها إلى زوجها من جديد، رغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل الطرفين بالعودة.ومن بين التعليقات التي وردت، كانت من قبل الملحن المصري عزيز الشافعي، الذي علق قائلا "ربنا يفرحكم ويهدي سركم"، في إشارة إلى عودة الثنائي إلى بعضهما البعض، كما وجه البقية التهنئة لها باعتبارها عادت إلى زوجها من جديد.