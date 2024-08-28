أزمة جديدة لمحمد رمضان مع نقابة الممثلين بسبب اغنية "مش فاضي"

وقال المحامي أيمن محفوظ في الإنذار، أن "الممثل محمد رمضان مصمم على هدم القيم المجتمعية من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية "مش فاضي"، وهي إحدى صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقون وتنتشر الجريمة".وأضاف، أن "ما يفعله رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ويضعه تحت طائلة القانون من خلال التحقيق معه وتطبيق نص المادة (12) من ذات القانون، الذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها".وأشار الإنذار إلى أن "دور نقابة الممثلين ونقيبها هو توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية والذي ينص على أن "يحال على هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون".وفي ختام الإنذار، طالب المحامي أيمن محفوظ "بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان، وذلك طبقا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين وإحالة رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانونا.وطرح محمد رمضان آخر أغنياته "مش فاضي" قبل يومين عبر قناته على موقع يوتيوب، من كلمات وألحان حازم إكس، وتوزيع Flstene remix، وتم طرحها بصيغة Lyric Video.وتعرضت الأغنية إلى بعض الانتقادات لدى طرحها، ووصفها البعض "بالمضمون النرجسي"، حيث يتحدث رمضان في الأغنية عن نفسه وأهميته، وأنه "مش فاضي" للانتقادات والإساءات، فيما عبر الكثيرون عن إعجابهم بهذا النوع من الأغنيات الشبابية.