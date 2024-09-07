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إستعداداً لمرحلة الجامعة في العراق.. نصائح للطلاب المتخرجين من السادس الاعدادي
فن وثقافة
2024-09-07 | 09:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
202 مشاهدة
لا شك أن فترة الإنتقال من المدرسة إلى الجامعة، تعد فترة مصيرية مهمّة جداً في حياة كل طالب، ويشعر بالمسؤولية والإلتزام مع إقتراب العام الجامعي الأول. لذا سنقدّم للطلاب المتخرجين من السادس إعدادي بعض النصائح المفيدة والتي يجب أخذها بعين الإعتبار لتحقيق أقصى إستفادة من العام الأول في الجامعة. ولكن الأهم من ذلك لا تنسى أن تستمتع على طول الطريق خلال دراستك الجامعية، تابع القراءة لتعرف المزيد.
قدّمت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا للاستعداد لمرحلة الحياة الجامعية، حيث يمكن أن يكون هذا الإنتقال مصدراً للقلق لبعض الطلاب، إذ قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يبتعدون فيها عن منازلهم لفترة طويلة والأجواء المألوف، لا سيما إذا كانت الجامعة خارج العراق.
حافظ على اتصالك بأصدقائك
غالباً ما يفتقد طلاب السادس إعدادي مجتمع مدرستهم عندما يبدأون مرحلة الدراسة الجامعية، لذلك من الضروري البقاء على اتصال دائم بعلاقاتهم الاجتماعية وعائلاتهم وأصدقائهم، إذ يعد إنشاء مجموعات على تطبيق "واتساب" مفيداً للطلاب قبل مغادرة المدرسة للبقاء على اتصال مع زملاء الدراسة السابقين والاطلاع على أحوالهم. ومن المهم بالقدر نفسه أن لا يغفل الطلاب أيضاً عن التواصل مع ذاتهم وعواطفهم وفهمها، إذ يمكن أن يساعد تدوين التجارب والمشاعر والمذكرات اليومية الإحساس بالتحسن والارتياح النفسي.
نظم حياتك
يمكن أن يساهم التنظيم في جعل الانتقال إلى الحياة الجامعية أكثر انسابية وسلاسة، إذ أن التخطيط المسبق، مثل تنظيم نشاطات وأولويات الأسبوع الأول في الحرم الجامعي، يمكن أن يساعد الطلاب على الاستقرار وإدارة مسؤولياتهم الجديدة بشكل أسرع وفعّال أكثر. ولا بد للطلاب أن يقوموا بتوسيع هذا النهج المنظم ليشمل جوانب أخرى من حياتهم، مع الحفاظ على جدول مهام متوازن بين الدراسة والاسترخاء.
تجنب المقارنات
قد يميل بعض الطلاب إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين ممن يبدو أنهم يتعاملون مع الانتقال إلى المرحلة الجامعية بشكل أفضل. ومع ذلك، يمكن أن يضر هذا الأمر بثقتهم وتفكيرهم. ومع اختلاف الظروف الحياتية للطلاب، لا بد من التركيز على الأهداف الشخصية وإحراز التقدم المستمر، إذ يمكن للحفاظ على منظور صحي أن يفيد في إدارة مخاوف الانتقال إلى الجامعة بشكل كبير.
تواصل مع زملاء الدراسة الجدد
من المفيد للطلاب التواصل مع الزملاء الجدد ممن ينوون الالتحاق بالجامعة نفسها، إذ يمكن أن يعزز هذا الأمر تجربتهم ويسهل عليهم رحلة الانتقال إلى بيئة أكاديمية جديدة، كما يمكن أن يوفر بناء شبكة من الأصدقاء، قبل بدء الدراسة الجامعية، شعوراً بالانتماء والدعم، مما يجعل الرحلة أقل إجهاداً بالنسبة لهم.
تعلم تقنيات الاسترخاء
يعد تعلّم الاسترخاء أمراً ضرورياً للتخفيف من التوتر وإداراته بشكل صحيح، سواء قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية أو أثنائها. ويمكن أن تساعد تقنيات، مثل التأمل واليوغا وتمارين استرخاء العضلات والتنفس العميق والتخيل وغيرها، الطلاب على البقاء في حالة من الهدوء والتركيز، خاصة خلال فترات الامتحانات والأوقات الصعبة الأخرى.
ضع توقعات قريبة من الواقع
تقبل أن مواجهة التحديات في البداية. وإن تحديد توقعات واقعية في ما يخص رحلة انتقالك من المدرسة كطالب سادس إعدادي إلى الحياة الجامعية يمكن أن يساعدك في التحكم بخيبات الأمل والحفاظ على مستويات عالية من التحفيز الذاتي.
شارك في الأنشطة الجامعية
انضم إلى أكبر عدد ممكن من النوادي والجمعيات، وشارك في الفعاليات المختلفة لمقابلة أشخاص جدد وتوسيع آفاقك واكتشاف اهتمامات جديدة. إن المشاركة في الأنشطة اللاصفية هي طريقة فعّالة لبناء دائرتك الاجتماعية والشعور بأنك جزء من هذا المجتمع الجديد.
اطلب المساعدة والتوجيه عند الحاجة
من الضروري التخلص من عقلية أن طلب المساعدة هو علامة على الضعف. ففي الواقع، العكس هو الصحيح، لذلك لا تتردد في التواصل مع المستشارين أو المتخصصين في الصحة النفسية والعقلية في العراق، إذا شعرت بالإرهاق بسبب التجارب الجديدة التي تخوضها في الجامعة.
المحرر
جنيفر فرحات
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