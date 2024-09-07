أناقة وفساتين جريئة واكسسوارات.. أبرز إطلالات النجمات بمهرجان فينيسيا (صور)

وكانت السجادة الحمراء للمهرجان بمثابة لوحة لأحدث اتجاهات الموضة، واختارت كيت بلانشيت أن تطل بفستان جميل من جيورجيو أرماني بقصة أنيقة.وبرز الأسلوب الجريء في إطلالة إميليا راتاجكويسكي التي اخنتارت تصميم غوتشي، وجاء الفستان مفتوحا بشكل كبير عند الصدر، وأضفت الشراريب لمسة من التميز.فضلت ايريس لو أن تتالق بفستان من المخمل اللماع باللون الأزرق خلال حضورها على السجادة الحمراء. إلا أن ما جعل هذا الفستان جريئاً هو الفتحة في منطقة البطن، التي أبرز قوام أريس الرشيق. لاق هذا الفستان بالنجمة بشكل كبير وأبرز جمالها.ولفتت جينا أورتيغا الأنظار بفستان أحمر من الول والأورغنزا، وبقصة مثيرة من الجزء العلوي على شكل قلب، كشف عن جزء كبير من جسمها.وظهرت تايلور راسل بإطلالة جريئة للغاية، بفستان أبيض من تصميم شانيل من مجموعة الأزياء الراقية، بقصة هندسية محددة، مع كثير من الشيفون والدانتيل.ادناه أبرز إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا 2024: