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شيخ أزهري يعزي فنان مصري في وفاة "كلبته".. ما القصة؟
فن وثقافة
2024-09-12 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
707 مشاهدة
السومرية نيوز
– فن وثقافة
على مدى اليومين الماضيين، ضجت مواقع التواصل في مصر بنعي الفنان
خالد
الصاوي لكابته، ودخول أحد الشيوخ المعروفين على الخط.
فما القصة؟
نعى كلبته بكلمات مؤثرة
بدأ الجدل بداية مع منشور للصاوي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يوم الثلاثاء الماضي، يعلن فيه وفاة كلبته "كيم"
التي
كانت بمثابة "ابنته" بحسب وصفه.
فقد نشر صورة مع كلبته وكتب معلقا: "باي باي حبيبة قلب بابي، يارب أرجوك اجمعني بها وبميكي -كلب آخر- يوما ما، إن شاء الله، في حلم طويل".
فيما تفاعل رواد مواقع التواصل مع منشور الصاوي وكلماته المؤثرة، إذ حرص الكثيرون على مواساته.
إلا أن الأمر انقلب رأسا على عقب مع تدخل أحد الشيوخ المعروفين.
شيخ يقدم العزاء في وفاة الكلبة
ففي خطوة فاجأت الكثيرين، قدم الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية تعازيه للصاوي. وكتب في منشور على موقع فيسبوك: "صادق المواساة للأخ الفنان
خالد
الصاوي في موت كلبه، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر على فراقه".
كما أضاف أن "الحزن على الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف".
من جانبه رد الصاوي على تعزية الشيخ، كاتبا "بكل الحب والاحترام تلقيت رسالة تعزية في ابنتي (كيم)
التي
يشهد الله أنها كانت لي ولزوجتي بمنزلة الابنة، وقد ملأت هي وأخواتها فراغ عدم الإنجاب".
وتابع "فضيلتكم أعطيتم مثلا نقيا للإسلام
الحق
العطوف على كل روح، وأشكر الله على أنه منحنا جيلا من علماء الدين يتقنون القول حسب الوقائع".
عاصفة انتقادات على مواقع التواصل
لكن يبدو أن الأمر لم يعجب الكثيرين الذين عبروا عن صدمتهم ورفضهم لعزاء الشيخ في وفاة "كلب". وانتشرت عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى تقديم العزاء في موت حيوان.
بينما اعتبر آخرون أن الكلب "حيوان نجس" لا يصح تربيته داخل المنازل في الأساس، فكيف بتقديم العزاء فيه من قبل أحد الشيوخ، ورأوا أن مظهر شاهين قدم مثالا سيئا لا يصح على شيخ
جليل
.
من جانب آخر، رحب الكثيرون برد فعل شاهين الرقيق، معتبرين أنه تصرف حضاري يقدر المشاعر الإنسانية.
فيما رد آخرون على مسألة "نجاسة الكلب"، مؤكدين أنها غير مثبتة وأن شيوخا وخبراء كثيرين أفادوا بعدم صحتها.
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