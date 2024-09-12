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بصورة رومانسية مع عمرو يوسف.. كندة علوش تودع صيف 2024
فن وثقافة
2024-09-12 | 07:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
864 مشاهدة
السومرية نيوز
– فن وثقافة
ودعت النجمة المصرية كندة علوش صيف 2024، بصورة رومانسية جمعتها بزوجها عمرو يوسف، وهي الصورة
التي
لاقت ردود أفعال على
السوشيال ميديا
خاصة وأن محبي كندة علوش دائما ما يطلقون على زوجها عمرو
يوسف
لقب السند، وذلك لوقوفه جنبها في كل المحن
التي
مرت كندة علوش بها.
وكانت النجمة كندة علوش تحدثت عن فيديو وصورها في مهرجان فينيسيا مع زوجها عمرو
يوسف
على السجادة الحمراء.
وقالت: "ذهبت بعد ولادة كريم ابنى بكام شهر وكنت رايحة تعبانة مهرجان فينيسيا
وكان
فيلم نزوح معروض ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان وفكرت انى مسافرش لكن عمرو أصر أنى أروح وهو هيجى معايا يومين ونرجع، لما كنت على الريد كاربت تعبانة ومش قادرة لما شوفته قلتله تعالى أقف معايا وسندت
عليه
والفيديو اتاخد وبقى تريند والكل عمله شير بشكل رومانسى وحقيقى، وانى تعبانة وسندت على حد بحبه".
وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو
يوسف
كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو
يوسف
وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.
وأضافت كندة: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".
واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد
جرعة
الكيماوي وأرجع في نفس
اليوم
.. وده كان شيء مرهق جدا".
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بصور رومانسية مع عمرو يوسف
كندة علوش تودع صيف 2024
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