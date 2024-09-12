حقيقة زواج الفنان المصري خالد سليم والإعلامية إنجي علي؟

بعدما انتشرت شائعات ارتباط سليم وإنجي علي، بعدما تخلى عن زوجته خيرية علي رد الفنان الشهير بطريقة مباشرة على مروجي هذه الشائعات.جاء رد الفنان سليم بشكل غير متوقع، إذ صور مقطع فيديو وهو يقني مقطعا من أغنيته الشهيرة عشنا قد إيه"، لتنضم إليه الإعلامية إنجي على وترقص معه، تم تدخل زوجته خيرية على وتندمج معهم في الغناء والرقص، ثم ينتهي مقطع الفيديو بوضع الثلاثي إصبعهم على الفم، في دعوة للصمت وعدم ترويج الشائعات غير الصحيحة حول حياتهم الشخصية.ونشرت الإعلامية إنجي علي مقطع الفيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، وأشارت إلى سليم وخيرية علي وعلقت قائلة: "عشرة العمر"، ليرد عليها صديقها سليم: "مش هتعدي الليلة دي كده في ناس هتبات متتكدة.. عشان شافونا قاعدين"، كما شاركت زوجته خيرية على أيضا في التعليق على الفيديو قائلة: "أحبك إلى الأبد".الجدير بالذكر أن شائعة زواج الفنان سليم والإعلامية إنجي على، تم الترويج لها، خلال الأسابيع الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو للثنائي، أثناء تواجدهما على شاطئ البحر، النجم الشهير يغني أغنيته "بلاش العلامة"، ويحتضن الإعلامية المصرية، مما فتح باب الشائعات والتكهنات حول وجود علاقة غرامية بينهما.