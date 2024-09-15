اسد يهاجم فنانا مصريا

– فني

تعرض الفنان المصري أنور إلى هجوم أحد الأسود أثناء تصوير مسلسل "ديبو"، والذي تم الاستعانة به لتصوير أحد المشاهد.

ونشر أنور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير يرصد واقعة هجوم الأسد أثناء التحضير لتصوير المشهد.

هجوم الأسد فجأة

من جانبه قال الفنان أنور في تصريح له إنهم "استعانوا بأحد أسود السيرك لتصوير مشهد داخل مسلسل ديبو، حيث كان يرافق الأسد مدربه الخاص، ومن المفترض أن يحاول الأسد الهجوم لكن دون الوصول إليه، إلا أنه أثناء عمل البروفات على ذلك المشهد، فوجئت بأن الأسد هاجمني بشكل حقيقي، وتحرر من سيطرة المدرب، لذلك حاولت الهرب بعيداً عنه، حتى نجوت من إصابة مؤكدة كانت من الممكن أن تهدد حياتي".

وأضاف أنور "بعد تلك الواقعة أصابني الرعب من ذلك المشهد، لكن سيطر الأسد وطمأنني بأن الأمر لن يتكرر وصورت بعدها المشهد، نظراً لأهميته داخل أحداث المسلسل".

أبطال مسلسل ديبو

ومسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب الفنان أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، عبد الحميد، عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، كما أن العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أن هذا الفندق مسكون بالعفاريت والجن، والذين يظهرون له كل ليلة ويحاولون قتله، ما يجعله يقرر الهرب وترك الفندق والاستغناء عن تلك الوظيفة، لكن يمنعه من ذلك شروط العقد الذي قام بتوقيعه مع إدارة الفندق المشؤوم.