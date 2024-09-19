الفن الآشوري يودّع أحد أساطيره.. وفاة الفنان إيوان أغاسي عن 79 عاماً

وفي تموز الماضي، أعلنت عائلة ايوان اغاسي إصابة الفنان بورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر من الدماغ غير قابل للجراحة.أغاسي واحداً من أشهر الفنانين الآشوريين، واشتهر بأغانيه التي تناولت مواضيع الحرية والإنسانية والحب، وقد عاش حياة فنية غنية امتدت لأكثر من 50 عاماً، وحقق شهرة كبيرة بين الآشوريين حول العالم، وانتقل إلى في السبعينيات بسبب الأوضاع السياسية في إيران، وقدّم العديد من الحفلات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأستراليا، وترك بصمة عميقة في الموسيقى الآشورية.وإيوان أغاسي هو مغني وعازف آشوري-أمريكي، يعزف على كل من الجيتار الكلاسيكي والبيانو، مواليد 25 أيلول 1945، أحد أكثر وأشهر المغنيين الآشوريين إنتاجاً للأغاني، واستمرتْ مسيرته 50 عامًا أصدر خلالها 20 ألبوماً، وبلغتْ ذروة شهرته في الثمانينيات والتسعينيات.يُنطق اسمه إيفين من قِبل الآشوريين الإيرانيين ويُنطق إيوان من قِبل الآشوريين العراقيين والسوريين وعموم العراقيين يعرفونه باسم (آيوان اغاسي).وُلد ايوان أغاسي في كرماشان في إيران، وبدأ مسيرته الغنائية حين كان عمره 27 عاماً، وسرعان ما حقق نجاحاته المتتالية، وكتب معظم أغانيه ولحنها برفقة أخيه جيفيرجيس أغاسي.دخل أغاسي إلى الإذاعة الإيرانية في سنوات مراهقته، وقام بتسجيل العديد من التسجيلات باللغة الفارسية، عمل مع الكثير من الملحنين والمؤلفين الإيرانيين، وأنتج العديد من الأغنيات الشعبية التي تم بثها في محطات الإذاعة والتلفزيون. كما تنوعتْ أغاني إيفين أغاسي بين الرومانسية والسعيدة والراقصة.وأصدر أغنيته بعنوان شهرزاد في عام 1974 والتي حققت نجاحاً كبيراً، كما تلقى عام 1976 دعوة لحضور بعض الحفلات الموسيقية في الأمريكية في كاليفورنيا وشيكاغو وهنا بدأت مسيرته الفنية بالبروز، وأنتج العديد من الأغنيات التي تناقش قضايا سياسية اجتماعية حول المساواة والحرية التي قد تذوق طعمها خلال زيارته للولايات المتحدة، دون النظر للرقابة الإيرانية التي قامت بمنعه من الغناء في إيران وحظر أغنياته.وانتقل بعد ذلك ليعيش في الأمريكية في أواخر السبعينات ليحقق حلم الحرية السياسية لنفسه بعد الرفض الكبير الذي تعرض له في بلده.وغنى أغاسي أكثر من 200 أغنية من عام 1980 وصاعداً، أصبحت أغانيه بمثابة تراث فني شعبي للآشوريين، ولُقب بالسفير الآشوري الزائر.وأصدر ألبوماً عام 2012 بعنوان (عجلة الحياة) بعد انقطاع دام 7 سنوات، وكانت آخر إصداراته 2017 بعنوان 45 عاماً، بعد 19 ألبوماً هي على التوالي: إيفين أغاسي 1959 شاميرام 1980 صيادة 1983 إيفين 1989 أمس 1994 ابن زماننا 1995 الجنة 1997 صياد السمك 1998 رسالة إلى الإله 2000 ذكريات 2005 عجلة 2012.