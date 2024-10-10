بعد الحكم في قضية هلا السعيد وحبس السائق.. ماذا تعرف عنها؟

وجاء الحكم على سائق أوبر في قضية هلا السعيد، بعد العديد من الجلسات والاستئنافات التي قام بها في قضيته، لتقضي محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، يوم 9 تشرين 2024، بتأكيد حكم الحبس في القضية، وخلال السطور التالية يقدم زائد أبرز المعلومات عن الفنانة هلا السعيد.من هي هلا السعيد؟– إعلامية وممثلة، حصلت على شهادة في العلوم السياسية وتخصصت في مجال الإعلام.– في 2015 التحقت بمعهد الإخراج والتمثيل.– انطلقت مسيرتها الإعلامية عبر قناة روتانا، وقدمت مجموعة من البرامج الناجحة، مثل "عز الشباب" و"شباب البلد" على قناة صدى البلد، بالإضافة إلى برنامج "أحسن ناس" الذي عرض على قناة إم بي سي مصر.– دخلت مجال التمثيل والفن عن طريق مسلسل "سرايا عابدين" بطولة يسرا، وقصي خولي.– قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 20 عمل بين السينما والدراما.– آخر ظهور درامي لها كان في مسلسل "المداح" – الجزء الرابع، الذي حمل عنوان "أسطورة العودة".– شاركت في الأجزاء الثانية والثالثة والرابعة من مسلسل "المداح"، الذي يقوم ببطولته حمادة هلال.– من أبرز أعمال هلا الدرامية: "الصياد"، و"سرايا عابدين" بجزئيه الأول والثاني، و"لما كنا صغيرين"، و"ملحمة موسى"، و"طلقتك نفسي"، و"إلا أنا" الجزء الثاني، و"راجعين يا هوى"، و"حدوتة منسية"، و"يوتيورن"، و"بركة"، و"عمار"، و"فكرة بمليون جنيه"، و"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبم بم".– من أبرز أعمالها السينمائية: "آخر ديك في مصر"، و"عمار"، و"بوسي كات".الفنانة هلا السعيد أعلنت في وقت سابق عن تعرضها للتحرش من قبل "سائق" في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأوضحت قائلة: "أنا الآن على محور الضبعة، وكنت أستقل سيارة أوبر، وفجأة توقف السائق وأخبرني أن السيارة سخنت".أضافت: "عندما نظرت خلفي، رأيته يفك حزام بنطاله، مما جعلني أنزل بسرعة من السيارة. وهو قال لي: "لا تخافي، لا تخافي، لدي سكر وأحتاج لدخول الحمام كل فترة'"، متابعة: "نزلت من العربية وسيبت شنطتي والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".