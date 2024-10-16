رقصة أيمن زيدان في زفاف ابنه تشعل التواصل

نيوز – فني

تصدر النجم السوري أيمن زيدان الترند التواصل الاجتماعي لا سيما في سوريا، بعد تأديته رقصة لافتة مع أصدقائه، احتفاء بحفل زفاف نجله الأكبر الفنان والمخرج حازم، على الممثلة السورية لمى بدور.

وأثار بطل مسلسل "العميل" تفاعلاً واسعاً، بعد أدائه الرقص بشكل رشيق ولافت، فرحاً بزفاف ابنه الذي أقيم بدمشق، بحضور عدد كبير من الفن السوري.

وبدا النجم السوري بغاية السعادة وهو يرقص مع العروسين وأصدقائه، وسط بهجة الحاضرين.

وتعد لمى الزوجة الثانية لحازم زيدان، فقد سبق له الزواج من الفنانة المصرية نهى عابدين في عام 2014، وانفصل الثنائي في 2017، وأثمرت الزيجة عن إنجاب ابنهما الوحيد أيمن.

وبدأت قصة الحب بين حازم ولمى منذ 6 سنوات، بحسب تصريح سابق للعريس.

وكان آخر أعمال حازم زيدان مشاركته في مسلسل "لعبة الحب" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أما لمى فبدأت مسيرتها الفنية في عام 2013، من خلال مسلسل "ناطرين"، ثم ظهرت مع أيمن زيدان في مسلسل "وجوه وراء الوجوه" في 2014، لتظهر بدور زوجة حازم زيدان في مسلسل "شهر زمان" في 2016.