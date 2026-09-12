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مخاطر خفية لوصلات الرموش على صحة العين
منوعات
2026-09-12 | 03:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
حذر أطباء عيون من أن تركيب وصلات الرموش قد يزيد من خطر تراكم عث "ديموديكس" حول الرموش، ما قد يسبب الحكة والاحمرار والتهيج وتقشر الجلد وتشوش الرؤية.
ووجدت دراسة أجرتها طبيبة العيون تيتيانا زمود وفريقها، أن هذا العث كان موجودا لدى 24 من أصل 25 امرأة يخضعن بانتظام لتركيب وصلات الرموش، أي بنسبة 96٪.
وشملت الدراسة 345 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و28 عاما، وقالت نصف المشاركات إنهن يخضعن لتركيب الوصلات كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع، أي نحو 17 مرة سنويا. كما أفادت 48٪ منهن بأنهن عانين من الانزعاج أو الاحمرار أو الحكة بعد الإجراء.
وأظهر فحص آخر أن 85٪ من النساء اللواتي خضعن لتركيب الرموش عشر مرات على الأقل عانين من انسداد في غدد الجفون أو انخفاض إفراز الزيوت الضرورية للحفاظ على ترطيب العين.
ويعد عث "ديموديكس" شائعا بين البالغين، وعادة ما يتساقط بصورة طبيعية من الرموش من دون أن يسبب مشكلات. لكن تراكمه بأعداد كبيرة قد يؤدي إلى التهابات في العين.
ويرى الباحثون أن وصلات الرموش قد توفر بيئة تساعد العث على التكاثر، إذ تتراكم خلايا الجلد الميتة وبقايا الغراء حول قاعدة الرموش، كما قد تمنع وصلات الرموش التخلص من العث الميت بصورة طبيعية.
وقالت البروفيسورة سورشا ني دوفغايل، رئيسة لجنة القرنية في
الجمعية الأوروبية
لجراحي الساد والجراحة الانكسارية، إن اكتشاف العث قد يصبح أكثر صعوبة لدى مستخدمات الوصلات، لأن المادة اللاصقة توضع بالقرب من المنطقة التي تظهر فيها عادة "الأطواق" الشمعية التي تكشف وجود العث. (الأطواق الشمعية هي ترسبات وقشور تتجمع حول جذور الرموش، وتعد من العلامات التي قد تكشف وجود عث ديموديكس)
ودعت زمود إلى الاهتمام بنظافة الجفون والانتباه إلى الأعراض التحذيرية، كما أوصت النساء اللواتي يخضعن بانتظام لتركيب الوصلات بتنظيف الجفون مرتين يوميا باستخدام منظف لطيف وفرشاة مخصصة للرموش.
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