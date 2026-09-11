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400 دولار فرق السعر بين ساعة أبل العادية وألترا.. أيهما تستحق الشراء؟
منوعات
2026-09-11 | 03:37
Alsumaria Tv
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49 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
كشفت آبل عن أحدث ساعاتها الذكية Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 خلال حدثها الذي أقيم في 9 سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق هواتف
iphone
18 Pro وiPhone Duo.
وتبدأ أسعار Series 12 من 399 دولارًا، مقابل 799 دولارًا لـUltra 4، ما يطرح سؤالًا مهمًا: ماذا تحصل عليه مقابل دفع 400 دولار إضافية؟
وتعمل الساعتان بشريحة S11 الجديدة، وتضمان نظام استشعار
الصحة
الجديد من آبل، إلى جانب ميزة مؤشر الاستعداد التي تمنح المستخدم تقييمًا يوميًا من 0 إلى 10 بناءً على النشاط البدني، وحمل التدريب، والمؤشرات الحيوية، وجودة النوم.
وتعتمد الساعتان على مستشعرات قلب جديدة تتيح قياس معدل ضربات القلب كل 5 ثوانٍ، وتقلب معدل ضربات القلب كل 5 دقائق، إضافة إلى مزايا جديدة تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
والصوت، مثل الإعادة المباشرة وملخص "سيري" والتعرف على الأصوات المحيطة.
لكن الفارق الأكبر بين الطرازين يظهر في عمر البطارية. إذ توفر Series 12 ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام اليومي، بينما تمتد بطارية Ultra 4 إلى 50 ساعة، وتصل إلى 84 ساعة عند استخدام وضع الطاقة المنخفضة.
وتحصل Ultra 4 أيضًا على وضعي تمرين جديدين للأنشطة الطويلة، أحدهما يتيح تتبع النشاط عبر GPS ومعدل ضربات القلب لمدة تصل إلى 25 ساعة، بينما يمدد الآخر التتبع إلى 45 ساعة في الجري والمشي والتنزه، مع تسجيل بيانات GPS كل ثانية.
كما تظل ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية حصرية لسلسلة Ultra، بما في ذلك خدمات الطوارئ والرسائل وميزة Find My من دون الحاجة إلى وجود
iphone
، في حين لا توفر Series 12 هذه الإمكانات.
وتختلف الساعتان أيضًا في التصميم؛ إذ تأتي Series 12 بمقاسي 42 و46 ملم، مع خيارات من الألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، بينما تعتمد Ultra 4 على هيكل أكبر من التيتانيوم، مع خيارين من الألوان وشاشة أكثر سطوعًا.
وبحسب المقارنة التي نشرتها مواقع تقنية ، فإن Series 12 تبدو الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين، لأنها تقدم المعالج الجديد ومستشعرات الصحة ومؤشر الاستعداد ومزايا الذكاء الصوتي نفسها تقريبًا، بينما تستحق Ultra 4 سعرها الإضافي لمن يحتاجون إلى بطارية تدوم لأكثر من يوم، أو يتدربون لمسافات طويلة، أو يعتمدون على الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
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