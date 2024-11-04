الفنان طارق لطفي يفجع بالموت

نيوز – فني

أعلن الفنان طارق لطفي وفاة زوجته مساء امس الأحد.

وكتب طارق لطفي عبر حسابه على فيس بوك: "توفي إلى رحمه الله حمايا العزيز زوجتي ربنا يرحمه ويغفر له".

يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي مسلسل العتاولة النجوم أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج خالد .

أحداث مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.