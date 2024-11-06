نهاية خلاف الفنانين محمود قابيل وحسين فهمي بعد وفاة شقيقه

وشهد عزاء الفنان مصطفى فهمي حضور عدد كبير من النجوم الكبار، وجمع العزاء الفنانين حسين فهمي ومحمود قابيل بعد سنوات من العداء، وكذلك الفنانة لقاء سويدان حيث كانت على خلاف مع حسين فهمي.جاء سبب العداء بين قابيل مع "فهمي" أنه في عام 2006، أعلن "قابيل" أنه عُين سفيرًا للنوايا الحسنة في الأمم خلفًا لفهمي الذي تمت إقالته.وكان ذلك بعد أن أكد فهمي أنه استقال من الأمم المتحدة، ما وضعه في حرج كبير أمام الجمهور، نافيًا كلام قابيل، قائلًا: "لن أسامحه على كل كذب قالها في حقي، ومعي ما يثبت استقالتي من الأمم المتحدة، اعتراضًا على الهجوم السافر على لبنان".وأوضح أنه يحمل جوازًا دبلوماسيًا ولم يصبح سفيرًا للنوايا الحسنة مجاملة، مشيرًا إلى أنه كان يعتبر قابيل أخًا له، حيث أكد أنه قام باستقطاع جزء من أجره في أحد المرات بعدما رفض أحد المنتجين دفع مبلغ كبير لمحمود قابيل، لكنه لم يحفظ الجميل.وكان سبب الاستقالة الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وبعد استقالة حسين فهمي أكد قابيل أن الفنان حسين فهمي كاذب ولم يستقيل ولكن تم استبعاده من المنصب.ولد في 22 من مارس 1940 في القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايات الأمريكية، وعقب عودته منها اكتشفه حسن الإمام، فعمل ممثلاً في السينما والمسرح والتلفزيون.تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ثم من الفنانة ميرفت أمين التي أنجب منها ابنة واحدة، وتزوج الممثلة لقاء سويدان، وتم الزواج في ديسمبر 2007 حتى 2012، وتزوج في أكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية ثرية صرح بعد شهرين من الزواج أن اسمها «رنا القصيبي»، وهي كفيفة والوريثة الوحيدة لوالدها بعد وفاة شقيقتها.وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ابتداءً من عام 1998 وحتى عام 2000، وحصل فهمي على جائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن بحث سينمائي عن علاقة المخرج بالممثل في مهرجان النيلين عام 1983.جاءت أبرز أفلامه طراز الأخوة الأعداء، ولحظة ضعف، والعار، وانتبهوا أيها السادة، وكان في أحسن حالاته في فيلم اللعب مع الكبار، ومن مسرحياته انقلاب أهلاً يا بكوات، إمبراطور عماد الدين، سحلب، كعب عالي، ومن مسلسلاته ألف ليلة وليلة وحق مشروع.. وغيرها.وتوجد لحسين فهمي العديد من التصريحات المثيرة من أهمها هجومه على المحجبات عندما وصف المحجبة بأنها معاقة ذهنيًا على الهواء مباشرة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.هو ممثل ولد في عام 1946، وتخرج من تخرج من الكلية الحربية عام 1964 عمل ضابطًا في القوات المسلحة ثم اتجه إلى الفن ومثل في أفلام عديدة قبل أن يسافر إلى الولايات .عمل قابيل كممثل وسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفي السبعينات تزوج من الفنانة سهير رمزي، ولديه من الأبناء إبراهيم وأحمد، وأشيع عنه خبر بزواجه من ميرفت أمين ولكنه نفى ذلك.وفي 14 من أكتوبر الماضي وخلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، روى قابيل لحظات عاشها من حرب أكتوبر: حرب أكتوبر لم تبدأ في 1973 بل بدأت عندما نزل الشعب يوم 9 و10 يونيو يرفض الهزيمة ويرفض أن تكسر إرادته، فحرب أكتوبر تتويج لحرب الاستنزاف التي بدأت في مارس 1969".